Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok" uygulamada aranan 71 şüpheli yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok" uygulamada aranan 71 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 52 bin 618 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 71 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 145 kişiye idari işlem yapılarak toplam 133 bin 950 lira para cezası kesildi. Kent genelinde yaklaşık 10 bin 356 araç kontrol edilerek 59 araç ve sürücüye toplam 89 bin 798 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Şok uygulamalarda 568 iş yeri de kontrol edildi, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 33 mermi, 30 kesici ve delici alet, 2 bin 325 sentetik ecza hapı, 2,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzalasyon kuralını ihlal eden 14 kişi yakalandı

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 9 bin 175 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 70 araç ve sürücüsüne 969 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 132 araç trafikten men edildi.

İzolasyon kuralını ihlal eden 10 kişi yakalandı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 292 kişinin evlerinde olup olmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince de 8 bin 158 kişinin HES kodu sorgulandı, Kovid-19 denetimi kapsamında karantinada olması gereken bin 548 kişinin ikameti denetlendi. Evlerinde bulunmayan 4 kişiye izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı
17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı
'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ersin Tatar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:49:33. #1.16#

title