Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı
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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok" uygulamada aranan 44 şüpheli yakalandı.

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Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok" uygulamada aranan 44 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 9 Nisan saat 21.00'den bugün saat 05.00'e kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama yapıldı.

HES kodu sorgusu gerçekleştirilen uygulamalarda, 44 bin 122 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 44 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 110 kişiye idari işlem yapılarak toplam 152 bin 723 lira para cezası verildi. Kent genelinde yaklaşık 6 bin aracın kontrol edildiği denetimlerde 20 araç ve sürücüye toplam 27 bin 437 lira para cezası uygulandı.

Şok uygulamalarda 6 bin 177 iş yeri de kontrol edildi, 5 tabanca, bir av tüfeği, 84 mermi, 13 kesici ve delici alet, 198 sentetik ecza hapı, 107,43 gram esrar, 136,98 gram kenevir tohumu, kenevir bitkisi, 2,24 gram kokain, 199 sentetik ecza, 105,33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 2 bin 762 araç ve sürücü kontrol edildi, 641 araç ve sürücüsüne 291 bin 866 lira cezai işlem uygulandı, 63 araç trafikten men edildi.

İzolasyon kuralını ihlal eden 8 kişi yakalandı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 1166 kişinin evlerinde olup olmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince de 5 bin 470 kişinin HES kodu sorgulandı, Kovid-19 denetimi kapsamında karantinada olması gereken 1349 kişinin ikameti denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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