Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 20 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, 8 bin 412 kişinin HES kodu sorgusu yapıldı, Kovid temaslısı 4 kişiye işlem yapıldı, 8 bin 316 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 20 şahıs yakalandı.

Denetimlerde 11 kişiye idari işlem yapılarak 10 bin 62 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise bin 1455 araç kontrol edildi, 5 araca cezai işlem yapılarak 2 bin 595 lira cezası kesildi.

Uygulamalarda, tabanca, 8 mermi, 7 kesici/delici alet, 4 kök Hint keneviri, 33 sentetik ecza hap ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Trafikte ise 4 bin 278 araç ve sürücü kontrol edildi, 909 araç ve sürücüye 438 bin 666 lira cezai işlem uygulandı, 53 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek