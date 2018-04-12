Samsun'da Cerrahi El Aletlerini Pazarlayacak Şirket Kuruldu

Samsun'da, Türkiye'nin cerrahi el aletleri sektöründen daha fazla pay alması için yüzde 93 hissesi Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 7 kurumun ortaklığında 10 milyon lira sermaye ile MediClust Medikal Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şirketin kuruluşu için düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, şirketin dünyada yaklaşık 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı bulunan cerrahi aletler sektöründen Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesini hedeflediğini söyledi.

Cerrahi aletler sektörünün giderek büyüyen bir pazar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dünyada Türkiye bütçesinin yarısı kadar iktisadi büyüklük cerrahi alet üretmekle ve pazarlamakla meşgul. ABD bu pazarın yüzde 49'una sahip. Avrupa'da da Almanya yüzde 11, Fransa yüzde 6, İngiltere yüzde 4, İsveç yüzde 1 ve Türkiye de yüzde 1'ine sahip. Yani toplamda Avrupa'nın oranı yüzde 26'yı geçmiyor. Japonya bu pazarın yüzde 12'sine sahip. Türkiye bu kadar büyük ülkelerin arasından yüzde 1'ini alıyorsa Türkiye'yi küçümsemeyelim. Türkiye bu konuda büyük bir adım atmış demektir. Bu payı çabalarımızla önümüzdeki süreçte geliştireceğiz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de cerrahi el aletleri konusunda firmaların Samsun'da kümelendiğine vurgu yaptı.

Firmalarının ürettiği cerrahi el aletlerinin yüzde 60'ını ihraç ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yurt içi pazar payı oldukça düşüktür. Biz kendi iç pazarımıza ürettiğimiz ürünlerin ancak yüzde 40'ını veriyormuşuz. Keşke kendi iç pazarımızda bütün ithalatın önünü kessek ve bütün bu ithalatın yerine biz ikame olsak. Ülkemiz tıbbi cihaz pazarı resmi rakamlara göre 3 milyar dolar, gayri resmi rakamlara göre 7.5 milyar dolar civarlarındadır. Ülke olarak her yıl resmi olarak 2.7 milyar dolar, gayri resmi 5.6 milyar dolar ödeyerek uluslararası firmalara destek oluyoruz."

Hissesinin yüzde 93'ünün Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu yeni şirketin amacına da değinen Yılmaz, "MediClust'ın amacı, kamu alımlarıyla yerli üreticinin kümelendiği Samsun ve diğer bölgelerdeki tıbbi cihaz ve gereçleri üreten firmalara köprü olabilecek, oluşturulacak siparişi alıp üretimi ve tedariki sağladıktan sonra alıcıya teslim eden bir yapı oluşturulacak. MediClust bir pazarlama şirketi ama aynı zamanda ihtiyaç sahibiyle tedarikçi arasında köprü olacak. İnşallah bu hayırlı girişim şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olur." ifadesinde bulundu.

Konuşmanın ardından 7 ortaklı kurulan MediClust Medikal Sanayi ve Ticaret A'nin protokol imzaları atıldı.