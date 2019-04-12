Samsun'da Cep Telefonu Gasbettiği Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğu dövüp cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğu dövüp cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, zanlı Ufuk B. (24) Zafer Mahallesi Letafet Caddesi'nde önünü kestiği 12 yaşındaki E.A'dan cep telefonunu kendisine vermesini istedi.
E.A'yı darbettiği belirtilen Ufuk B, çocuğun cep telefonunu alıp kaçtı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı, Rasathane Mahallesi'nde yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA