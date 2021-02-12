Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü

12.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:12
Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Hüseyin Doğan'ın kullandığı 55 NR 383 plakalı pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden Dursun Ali Doğan, oğlu Hüseyin Doğan ve Kamil Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Faik Öztürk ise hastaneye kaldırıldı.

Araçtaki kişilerin cenazeden döndükleri öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:13:31. #1.14#
title