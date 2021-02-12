Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.
Hüseyin Doğan'ın kullandığı 55 NR 383 plakalı pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden Dursun Ali Doğan, oğlu Hüseyin Doğan ve Kamil Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Faik Öztürk ise hastaneye kaldırıldı.
Araçtaki kişilerin cenazeden döndükleri öğrenildi.
İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol