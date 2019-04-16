Samsun'da Cenaze Aracı ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'da cenaze aracı ile tırın çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.
Samsun'da cenaze aracı ile tırın çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.
İlyas Deniz'in (45) kullandığı 61 K 11021 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolunun 5. kilometresi Çivril mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Tır, Ankara istikametine giden Atıf Yıldırım idaresindeki Ankara Keçiören Belediyesine ait 06 KB 4927 plakalı boş cenaze aracıyla çarpıştı.
Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücüler Deniz ve Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA