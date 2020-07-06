Samsun'da çeltik üretimi artıyor SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yürütülen "Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi" ile ildeki 184 bin 357 dekar çeltik üretim alanının 196 bin 71 dekara çıkarıldığını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yürütülen "Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi" ile ildeki 184 bin 357 dekar çeltik üretim alanının 196 bin 71 dekara çıkarıldığını açıkladı.

2019 yılı verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 264 bin 190 dekar alanda toplam 1 milyon ton çeltik üretimi gerçekleşti. En fazla üretim yapan ikinci il olan Samsun'da ise 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 69 ton üretim yapıldı. Yapılan projelerle ildeki üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile; yüzde 75'i bakanlık, yüzde 25'i üretici katkı payları ile karşılanan ilimiz Bafra, Çarşamba, Terme, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde ilave çeltik ekimi yapacak üreticilere 126 bin 10 kg çeltik tohumluğu dağıtımı yapılmış ve ekimler gerçekleşmiştir. Neticede 6 bin 300 dekar ilave çeltik üretim alanı oluşturmayı hedeflediğimiz proje ile 184 bin 357 dekar olan üretim alanımızı hedefleri de aşarak 196 bin 71 dekara çıkarmayı başarmış bulunuyoruz" dedi.

Üretimde damla sulamayı da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Sağlam, "Yine damlama sulama ile çeltik üretimi yapacak üreticilere öncelik verdiğimiz proje ile ilimiz Bafra ilçemizde 600 dekar damla sulama, 286 dekar yağmurlama sulama ile çeltik üretimine başlanmış olup; su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak olan bu adım aynı zamanda ilimiz çeltik üretim alanlarının daha da artacağının sinyallerini bize vermektedir. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hedefimiz; tüm dünya pandemi niteliği kazanan Kovid 19 sürecini ülkemizde gıda arzını en az etkileyecek biçimde yönetmek, üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 75 olan çeltik üretimini toprak, iklim ve sulama imkanları elverişli olan Samsun ilimizde artırmak, su ve toprak kaynaklarının daha doğru kullanımını sağlamak adına damlama sulama ile üretimi yaygınlaştırmak ve bu sayede Samsun çiftçisinin gelirini yükseltmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA