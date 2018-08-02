Samsun'da Çay Ocağında Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama
Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki çay ocağı işletmecilerinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Farklı tarihlerde çay ocağı ve civarında çalışma yürüten ekipler, 7 kişiden 0,95 gram sentetik uyuşturucu ile toplam 34 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirdi.
Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 86 gram uyuşturucu ile 38 kapsül uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Mustafa B. ve Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra hakimliğe çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.