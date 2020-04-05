Samsun'da çatı yangını korkuttu Samsun'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Samsun'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alevler biranda çatıyı sarınca korku ve paniğe sebep oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA