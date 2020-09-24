Samsun'da çatı yangını hasara neden oldu
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Samsun'da çatı yangını hasara neden oldu

24.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:02
Samsun'da çatı yangını hasara neden oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Dikbıyık Mahallesi'nde İsmet İnan'a ait evin çatısından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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