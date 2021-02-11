Samsun'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
11.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:28
Samsun'un Bafra ilçesinde çarpışan iki motosikletin yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çarpışan iki motosikletin yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Okan Taşdelen'in kullandığı 55 FB 647 motosiklet, Boğazkaya köyü yolunda Mahmut Kaya idaresindeki 55 JG 877 motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Taşdelen'in durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol