Samsun'da cankurtaranlar haziran ve temmuz aylarında 96 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Samsun'da cankurtaranlar haziran ve temmuz aylarında 96 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki plajlarda hizmet veren cankurtaranların haziran ve temmuz aylarında 96 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Samsun'da cankurtaranlar haziran ve temmuz aylarında 96 kişiyi boğulmaktan kurtardı
05.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:13

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki plajlarda hizmet veren cankurtaranların haziran ve temmuz aylarında 96 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekiplerinin vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli şekilde denize girebilmesini sağlamak için sahillerde görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, vatandaşların güvenliği için canla başla görev yaptıklarını vurguladı.

Terme ve Yakakent ilçeleri arasında denize girilebilen 29 kilometre uzunluğundaki sahilde 85 cankurtaran, 1 jet ski, 8 ATV, 8 kurtarma botu ve 46 gözetleme kulesi ile hizmet verdiklerini anlatan Özcan, "Sahillerde özellikle hafta sonları beklediğimizin üzerinde kalabalık oluşuyor. Kalabalığa rağmen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her türlü tedbirlerimizi aldık. 1 Haziran-31 Temmuz arasında boğulma tehlikesi geçiren 98 vatandaşımız kurtarıldı. Maalesef bunlardan 2'si kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

"Cankurtaran olmayan yerde asla denize girmeyin"

Rip (çeken) akıntısına karşı uyarıda bulunan Özcan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza cankurtaran olan bölgelerde yüzmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü Karadeniz'in hemen her bölgesinde rip akıntısı mevcut. Yüzme şampiyonu da olsanız, bu akıntıya kapıldığınız anda eğer panik yapıyorsanız kurtulmanız mümkün değil. Cankurtaran olan bölgelerimizi, tedbirleri aldığımız için daha emniyetli görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlara önerilerimiz, Karadeniz sahillerinde cankurtaran olan bölgelerin haricinde denize girmesinler."

Sahillerde bulunan gözetleme kulelerine uyarı bayrakları asıldığını, vatandaşların bu bayraklara dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Özcan, kulelerde sarı kırmızı bayrak görüldüğünde denizin güvenli olduğunun anlaşılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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