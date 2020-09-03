Samsun'da cankurtaranlar 3 ayda 189 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Samsun'da cankurtaranlar 3 ayda 189 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Karadeniz Bölgesi'nde 30 kilometre uzunluğunda kesintisiz plaja sahip Samsun'da görev yapan 85 cankurtaran, 189 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun'da cankurtaranlar 3 ayda 189 kişiyi boğulmaktan kurtardı
03.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:46

Karadeniz Bölgesi'nde 30 kilometre uzunluğunda kesintisiz plaja sahip Samsun'da görev yapan 85 cankurtaran, 189 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 3 ay önce 30 kilometre uzunluğundaki kesintisiz Atakum sahillerinde görev yapmaya başladı.

Samsun'da 3 ay içinde serinlemek için denize giren birçok kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 193 kişiye müdahale etti, bu kişilerden 4'ü kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, basın mensuplarına, Samsun'da sahil bandında 85 cankurtaran ile hizmet vermeyi sürdürdüklerini aktardı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla halkın serinlemek için denize girdiğine işaret eden Özcan, "Vatandaşlarımızdan akarsu, göl gibi yerlerde suya girmemesini istiyoruz. Akarsu ve göllerde boğulma vakaları daha fazladır. Karadeniz'de 3 ay içinde 193 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların sudan çıkardığı vatandaşlarımızdan 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Denizde botlarla, karadan da araçlarla devriye gezip boğulmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını vurgulayan Özcan, "Karadeniz'de en sık yaşanan boğulma vakalarının başında rip akıntısı gelmektedir. Bu nedenle denizdeki dubaların dışına çıkılmamalı. Ayrıca rüzgarlı havalarda denize girilmemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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