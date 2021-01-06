Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı
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Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı

06.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:04
Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir camideki musluklar çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir camideki musluklar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Camisi'nin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 11 musluk, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Muslukların çalındığını fark eden cami imamının ihbarı üzerine polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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