Samsun'da Camilerden Musluk Hırsızlığı İddiası

Samsun'un Canik ilçesinde camilerden musluk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa ve Teknepınar mahallelerinde farklı günlerde üç caminin abdesthane ve tuvaletlerinden 33 musluk çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli olarak belirledikleri F.A'yı (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Bu arada olayla ilgili şüpheliden çalıntı muslukları satın aldığı iddiasıyla 1 kişinin daha gözaltına alındığı, bu şüphelinin ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.