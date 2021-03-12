Samsun'da camilerde cuma hutbesinde koronavirüs uyarısı yapıldı
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Samsun'da camilerde cuma hutbesinde koronavirüs uyarısı yapıldı

12.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:43
Samsun'da camilerde cuma hutbesinde koronavirüs uyarısı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Samsun'daki camilerde, cuma hutbesinde koronavirüs uyarısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Samsun'daki camilerde, cuma hutbesinde koronavirüs uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm camilerde cuma hutbesinde koronavirüs konusunda uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Geçen mart ayında dünyayı etkisine alan koronavirüs ile mücadelede bir yılın geride bırakıldığı hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu süreçte yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Komşularımızdan, eşimizden, dostumuzdan uzak kaldık. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere, pandeminin başından itibaren Valiliğimizin koordinasyonunda hepimizin sağlığı ve güvenliği için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette bu sabır ve fedakarlık gerektiren mücadelede kamu görevlilerimizin olduğu gibi bizlerin de çok önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Virüsün mutasyona uğramasının da etkisiyle ülkemiz genelinde vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçebilmek, bu mücadeleden daha az kayıp ve daha az acıyla çıkabilmek için öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zamankinden çok daha hassasiyetle riayet etmemiz gerekmektedir."

Kovid-19 salgına karşı cemaatin uyarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde, eş dost, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretleri bir süre daha ertelemek zorundayız. Cenazelerde 30 kişi sınırının aşılmamasına dikkat etmek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak, koronavirüs haritasında kırmızı renkli çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan ilimizin görünümünü maviye, sosyal hayatımızı normale döndürmek açısından zorunlu görünmektedir. Devam eden aşılama çalışmaları da bu zorlu süreçte hepimiz için umut olmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan aşılama programına göre sırası gelen vatandaşlarımız aşı olmak için 'Alo 182'den veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak aşılarını yaptırabilmektedir. Randevu almakta zorluk yaşayanlarımız ise aile hekimlerinden, sağlık müdürlüklerinden, akraba, eş dost ve yakınlarından, din görevlilerinden ve mahalle muhtarlarından yardım alabilir. Tedbirlere sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak eksiksiz şekilde uymamız halinde başarıya ulaşabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Bu musibetten en kısa sürede kurtulacağımıza inanalım ve tedbiri elden bırakmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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