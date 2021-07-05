Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi
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Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi

Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da yaz tatilinin başlamasıyla açılan yaz Kur'an kurslarıyla, cami ve kurs yerleri 2 yıl aradan sonra çocuk sesleriyle şenlendi.

Samsun'da yaz tatilinin başlamasıyla açılan yaz Kur'an kurslarıyla, cami ve kurs yerleri 2 yıl aradan sonra çocuk sesleriyle şenlendi.

Kentte, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 yılı yaz Kur'an kursları Kuşçulu Geylani Camisi bahçesinde düzenlenen törenle dualarla başladı.

Kursa katılacak çocuklarla ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törende çocukların yer aldığı etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Şenlik havasında başlayan kurs açılışında çocuklar oyunlar oynadı, masal kahramanlarının kostümleriyle çocukların yüzüne ve ellerine çiçek motifleri yapıldı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, 2 yıl sonra yeniden Kur'an kurslarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çakır, eğitimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Camilerimiz de 4-6 yaş Kur'an kurslarımız da tüm yaz kurslarımız son derece şenlendi diyebiliriz. Velilerimizin katılımları üst düzeyde. Velilerimizin mutlulukları yüzlerinden okunuyor." dedi.

Üç çocuk annesi Hübeyla Karaduman ise, "Daha önce de bu kursa gelmiştik. Pandemiden dolayı kursumuz yarım kalmıştı. Bu tür faaliyetleri evden sürdürmek biraz zor olmuştu. Yaz kurslarının açılmasından dolayı çocuklar da biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden Ayşe Hümeyra ise duyduğu heyecanını dile getirerek, "Burada harfleri öğreneceğiz, Kur'an öğreneceğiz, oyunlar oynayıp etkinlikler yapacağız. Kursların açılmasından dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi
Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi
Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi
Samsun'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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