Samsun'da cam silerken üçüncü kattan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı
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Samsun'da cam silerken üçüncü kattan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı

07.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:50
Samsun'da cam silerken üçüncü kattan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde evlerinin camını silerken dengesini kaybeden 15 yaşındaki kız, üçüncü kat penceresinden, zeminde kurumaya bırakılmış halının üstüne düştü.

Samsun'un Canik ilçesinde evlerinin camını silerken dengesini kaybeden 15 yaşındaki kız, üçüncü kat penceresinden, zeminde kurumaya bırakılmış halının üstüne düştü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Yalvaç Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki M.Y, cam silerken dengesini kaybederek düştü.

M.Y, zemin kattaki halı yıkama işletmesinin plastik çatısına çarptıktan sonra kuruması için asılan halının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Y, ilkyardım ekiplerinin müdahalesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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