Samsun'da Çalılık Yangını

Samsun'da çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ve köylüler tarafından söndürüldü.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, arazinin engebeli olması dolasıyla araçla müdahale edemedi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık bir hektar çalılık alan kül oldu.

Yangına müdahale eden köy sakinlerinden Samet Can, yangını karşıdan gördüğünü ve müdahale etmek için geldiğini söyledi.

Olay yerine geldiğinde yangına müdahale eden jandarma ekiplerine yardım ettiğini belirten Can, "İlk müdahaleyi yapan jandarma komutanımızdı. Personeliyle birlikte yardımcı oldu. Yol olmadığı için itfaiye aracı müdahale edemedi." dedi.

Kaynak: AA