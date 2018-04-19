Samsun'da Çakmak Kavgası: 2 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çakmak meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Taflan ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakmak verme meselesi yüzünden Selim S. ile Davut B. ve Süleyman B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile belindeki bıçağı çıkartan Selim S., Davut B. (63) ve Süleyman B.'ye (53) saldırdı. Karşı taraf ise kendilerine bıçakla saldıran Selim S.'ye baltayla karşılık verdi. Çıkan kavgada Selim S., 2 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayarak hastanelik etti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Selim S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN