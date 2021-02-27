Samsun'da caddelerde HES kodu uygulamasına geçildi, sinemaların açılışı 1 Nisan'a ertelendi

Samsun'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi amacıyla, işlek caddelerde HES kodu uygulamasına geçilmesi, sinema salonlarının açılmasının 1 ay ertelenmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirlerin daha sıkı denetime tabi tutulmasına ve kontrollerin azami hassasiyet gösterilerek yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulumuzun ilimiz genelinde hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması şeklindeki kararı devam edecektir. Faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verilen sinema salonlarında bu sürenin, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 1 Nisan'a uzatılması kararı alınmıştır. Cenaze namazları, cenazenin defnedileceği mezarlıkta kılınacak ve din görevlileri cenazeye katılımın 30 kişiyle sınırlı olması konusunda azami hassasiyet gösterecektir."

Kent merkezinde insan kalabalığının fazla olduğu İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı'nda HES kontrol noktaları oluşturulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların bu noktalarda kontrolleri yapıldıktan sonra girişleri sağlanacak. Kurulumuzun 29 Ocak'taki toplantısında alınan özel beden eğitimi ve spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'a kadar durdurulması kararı, 15 Mart'a uzatılmıştır. Kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında da adli işlem başlatılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün