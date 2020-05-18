Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da, görevli kolluk kuvvetleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA