Samsun'da 'Bylock'tan Firari Olan Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle aranan ve firarda olan kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da daha önce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve firarda olan Fatma G.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN