Samsun'da Bylock'tan Bir Kişiye Ev Hapsi, 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden birine mahkeme ev hapsi verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ByLock kullandıkları tespit edilen Samsun merkezde Ümmihan Nur Ö. ve Kevser Ç. ile İstanbul'da gözaltına alınarak Samsun'a getirilen Bülent Y.'nin polisteki sorguları tamamlandı. Yaklaşık bir hafta önce gözaltına alınan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişiden örgütün öğrenci evi ablası olduğu ileri sürülen Kevser Ç.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verilirken, Ümmihan Nur Ö. ve Bülent Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN