Samsun'da Bylock'tan Bir Kişiye 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haber ağır olan ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanan esnaf olduğu öğrenilen Serdar C.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serdar C., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN