Samsun'da 'Bylock'tan Adliyeye Sevk Edilen 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 2'si kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen A.O.Y.'yi (27) Ankara'da, Ü.G.'yi (31) İzmir'de ve M.K.'yı (32) ise Rize'de yakalayarak Samsun'a getirip gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.O.Y. ile Ü.G. ve M.K. adlı kadınlar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN