Samsun'da Bylock'tan 1 Teknisyen Gözaltına Alındı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağını kullandığı iddia edilen bir teknisyen gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen polis okulunda görevli teknisyen S.D.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan S.D., "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN