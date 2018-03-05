Samsun'da "Bylock" Kullandığı İddia Edilen Üsteğmene Gözaltı
AFRİN HAREKATI'NDA 45. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Samsun'da "Bylock" Kullandığı İddia Edilen Üsteğmene Gözaltı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevindeyken meslekten ihraç edilen Üsteğmen Sadeddin Sami K., gözaltına alındı.

Samsun'da

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevindeyken meslekten ihraç edilen Üsteğmen Sadeddin Sami K., gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görev yapan ve FETÖ operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilen Üsteğmen Sadeddin Sami K., gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen ve ekiplerin İlkadım ilçesinde bulunan evine yaptıkları operasyonla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.