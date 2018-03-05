Samsun'da "Bylock" Kullandığı İddia Edilen Üsteğmene Gözaltı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevindeyken meslekten ihraç edilen Üsteğmen Sadeddin Sami K., gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görev yapan ve FETÖ operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilen Üsteğmen Sadeddin Sami K., gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen ve ekiplerin İlkadım ilçesinde bulunan evine yaptıkları operasyonla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - SAMSUN