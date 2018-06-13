Samsun'da 'Bylock' Kullanan 3 Şahıs Adliyede

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen A.O.Y. (27), Ü.G. (31) ve M.K. (32)'yi gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.O.Y. ile Ü.G. ve M.K. adlı kadınlar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN