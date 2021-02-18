Buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darbedildi

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Samsun'un Canik ilçesinde buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri, bir grup tarafından darbedildi.

Samsun'un Canik ilçesinde buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri, bir grup tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesinde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darbetti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.

İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını belirterek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş