Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı

17.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:34
Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Hülya Avşar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Türk Şehit Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 21:35:36. #1.16#
title