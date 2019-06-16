Samsun'da buz hokeyi branşının altyapı temeli atıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek salonu olan İlkadım Buz Sporları Salonu, buz hokeyinde çocuklara spor kültürünü kazandırmaya devam ediyor.

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları kapsamında buz hokeyi branşında geleceğin müsabık hokeycilerinin Samsun'dan çıkması için kolları sıvadı. Ücretsiz yaz spor okullarına bu yıl buz hokeyi branşının da eklenmesiyle, İlkadım Buz Sporları Salonunda antrenör Ahmet Karaman'ın nezaretinde sporculara, temel eğitim ve teorik dersler veriliyor. Samsun'da yeni bir spor dalıyla tanışan çocuklar, günün erken saatlerinde kalkıp tesislere geliyor ve antrenmanlarda hocalarının talimatlarını eksiksiz yerine getirmek için çalışıyor. Haftanın 5 günü (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar) saat 11.00'de başlayan derslere 6-15 yaş arasındaki çocuklar katılıyor.

"Buz hokeyi Samsun'da bu yıl ilk kez yaz spor okullarına dahil edildi"

Samsun'da yeni bir branşın hayata geçirildiğini dile getiren Buz Hokeyi Antrenörü Ahmet Karaman, "Samsun buz hokeyi branşında çok yeni bir şehir ve buz hokeyi Samsun'da bu yıl ilk kez yaz spor okullarına dahil edildi. Şunu dile getirebilirim ki çok kısa sürede buz hokeyi branşında başarılı olabilecek çok sayıda çocuğu bünyemize kattık. Salonumuzda temel eğitimlerin ardından branşlaşmaya gideceğiz. Hedefimiz ilk olarak seneye ana ligde Samsun'u zirveye taşımak. Yaz spor okulları kayıtlarımız hız kesmeden devam ediyor. 6-15 yaş arası tüm çocuklarımızı İlkadım Buz Sporları Salonumuza bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA