Samsun'da büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiası: '220 bin TL'lik vurgun'

22.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:14

Samsun'da büyükbaş hayvan besiciliği yapan 10 kişi iddiaya göre hayvanlarını sattıkları şahıs tarafından 220 bin lira dolandırıldı. Paralarını alamadıklarını belirten besiciler yetkililerden yardım bekliyor.



Çarşamba ilçesi Muşcalı Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Basri Berber'in iddiasına göre 2019 yılında Kurban Bayramı'na 1 hafta kala Çarşamba merkezinde kurulan hayvan pazarında satıcılık yaparken yanına gelen Umut Y'ye 3 tane büyükbaş hayvan sattı. O an parasını alan Basri Berber, kendisinden 10 tane daha büyükbaş hayvan talebinde bulunan Umut Y'ye senet kesilmesinin ardından hayvanlarını teslim etti. Ayrıca kefil olan Hasan Basri Berber diğer mahalle sakinlerinin de 10 büyük büyükbaş hayvan satmasına aracı oldu. Hayvanları aldıktan sonra kendisine ulaşılmayan Umut Y. kayıplara karıştı.



"220 bin TL zarardayım"



Olayı anlatan Hasan Basri Berber, "Çarşamba'da hayvan satma yeri var. Oraya 4 tane büyükbaş hayvan götürdüm. 1 tanesini tanıdığım birine sattım. Sonra yanımıza bu kişi geldi. Diğer kalan 3 tane büyükbaş hayvanı satın almak istedi. Orada sattık paramızı aldık. Bana sonra 'bunların devamı var mı' diye sordu. Köye geldi. Burada ahırda hayvanlara baktı. 'Bunların parasını kurban arefesine versem olur mu' dedi. Biz de 'senet yaparız' dedik ve yaptık. 2 sefer kamyonet ile ahırları boşalttık. Elinden senet aldık. Sonra aradan 2 gün geçti telefon açtı. Dedi ki 'köyden başkan hayvan bulabilir miyiz' Bizler de yardımcı olduk. Komşularımız da bizlerle beraber hayvanlarını verdi. Bu dolandırıcı kişi gidince ben aracı olduğum için mağdur olan kişilerin paralarını verdim. Kendim ahırımdan inek verdim. Yaklaşık 220 bin TL zarar ettik" dedi.



Çaresiz durumda olan Hasan Basri Berber yetkililerden yardım bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA