: Samsun'da bulunan çocuk devlet korumasına alındı

12.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:33

Samsun'da polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunan 14 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adreste bulunan Merve K'nin (14) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Devlet korumasına alınan çocuk, Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvasına götürüldü.

"Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan gözaltına alınan ikamet sahibi İrfan Y. (48) ile yanında bulunan Mahire T'nin (24) ise Gazi Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M, 25 Ocak'ta kızı Merve K'nin (14) "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek polise başvurmuş, ekipler yürüttükleri çalışma sonucu dün Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Merve K'yi söz konusu adreste bulmuştu.

Kaynak: AA

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