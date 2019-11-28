Samsun'da buğday hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

28.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:30

Samsun'un Kavak ilçesinde 400 kilogram buğday çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçukur Mahallesi'ndeki bir ikametten 400 kilogram buğday çalındığı ve hırsızlık için Çiçekyazı Mahallesi'ndeki camiye girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri incelemesi, çevredeki güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının beyanlarından yola çıkan ekipler, şüphelileri tespit etti.

Ekipler, zanlılar M.T. ve T.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, caminin kapısının zorlanarak kırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 keser ile balta ele geçirdi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde hırsızlık suçunu itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

T.E'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA