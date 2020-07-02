Samsun'da buğday hasadı etkinliği düzenlendi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı, düzenlenen etkinlikle başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı, düzenlenen etkinlikle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Vezirköprü'nün Bakanlıklarının, "Doğduğum yerde doymak istiyorum" hedefine temsili olarak en çok uyan büyük bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçe nüfusunun yüzde 70'inin köylerde, yüzde 30'unun ise ilçe merkezinde yaşadığını belirten Sağlam, "2019 yılında ilimizde 1 milyon 25 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı, 293 bin ton buğday rekoltesi gerçekleşti. Bu yıl ise 1 milyon 50 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleşti, 300 bin ton rekolte tahminimiz var." dedi.

Samsun genelinde ekili buğday arazilerinin yüzde 85'inin biçerdöverle hasat edildiğine işaret eden Sağlam, "Burada biçer operatörlerine büyük görev düşüyor. Eğer hasatta doğru yöntem uygulayıp dökülen miktarı aza indirebilirsek ithal buğday miktarımız düşer, milli ekonomimize katkısı olur. Çiftçilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Operatör belgesi olmayan biçerdöverleri tarlanıza sokmayın." diye konuştu.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ise ilçede tarım alanının yarısından fazlasında buğday ekildiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl 126 bin dekar, bu yıl ise 128 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı. Çiftçilerimize rekoltesi yüksek bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da alınan önlemler sayesinde çiftçilerin sorunsuz bir tarım dönemi geçirdiğini vurgulayarak, kısıtlama günlerinde alınan kararlarla kapsam dışı bırakılan çiftçilerin tarlasında, bağında, bahçesinde üretime devam ettiğini anlattı.

Konuşmalardan sonra hasat yapılacak tarlada dua edilip kurban kesildi, ardından biçerdöverle buğday hasadına başlandı.

Etkinliğe Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Derya Şahinler, Vezirköprü Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA