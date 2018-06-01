Samsun'da Bu Sezon 16 Bin Öğrenci Yüzme Öğrendi

Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi"nde bu yıl yaklaşık 16 bin öğrenciye temel yüzme eğitimi verildi.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi 2018 sezonu sona erdi.

Amacı; yüzme sporunun çok küçük yaşlarda başlanıp, ileri yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilmesini sağlamak olan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 beden eğitimi öğretmeni nezaretinde, haftanın 4 günü, 2 seans olarak uygulanan eğitimlerde; bu yıl yaklaşık 16 bin öğrenciye temel yüzme eğitimi verildi. Samsun merkez ve ilçeler olmak üzere, toplam 5 yüzme havuzunda, 16 bin öğrenci arasından performans grubuna seçilen, yetenekli 25 sporcu bugün, Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzunda yapılan 8'inci etap yarışmalarında kendilerini gösterme fırsatı buldular. Son derece çekişmeli anların yaşandığı yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyayla ödüllendirildiler. Sporculara madalyaları; Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz ve Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi Yürütme Kurulu Üyesi Serpil Akgün tarafından verildi. - SAMSUN