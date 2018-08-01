Samsun'da Boyları 3 Metreyi Bulan 110 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde boyları 2-3 metreyi bulan yaklaşık 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından kenevir operasyonu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları istihbari çalışmalar neticesinde, ormanlık alanı adım adım gezerek aradığı kenevir tarlasına ulaştı. Boyları 2-3 metreyi bulan yaklaşık 110 kök kenevir bitkisi sökülerek cumhuriyet savcılığının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi. - SAMSUN