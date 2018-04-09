Samsun'da "Boy Yasağı"Na Uymayan Balıkçılara Ceza

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 1 Eylül'de başlayan av sezonunda boy yasağına uymayan 127 balıkçıya 140 bin lira ceza uygulandı, 160 ton balığa el konuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir avcılık için balıkçılara yönelik 2 bin 350 denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu denetimlerde balık boyu yasağına uyulmaması nedeniyle 160 ton balığa el koyduklarını aktaran Kırmacı, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'deki yasaklara aykırı davranan 127 balıkçıya 140 bin liralık idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Kırmacı, el konulan su ürünlerinin ihaleye çıkarıldığını ve balık fabrikalarına gönderildiğini bildirdi.

Denizde balık popülasyonunun artması için balığa üreme imkanı verilmesi gerektiğini vurgulayan Kırmacı, şunları kaydetti:



"Balık belli bir boya gelmedikten sonra üreme gücü kazanamamış oluyor ve neslini devam ettirecek yavru verme imkanı olmuyor. Bütün üretim kaynaklarımız sınırlı olduğu gibi avcılıkla ilgili kaynaklarımız da sınırlı. Bunu koruyabilmenin yolu, sürdürülebilirliğinin sağlanması. Bu boy yasağının önemi, balığın neslini sürdürebilmesi ve denizlerdeki varlığına devam edebilmesi için üremesine fırsat vermeyi amaçlamaktadır. Bu noktada biz tüm sezon boyunca balıkçıların denizden karaya çıkış noktalarında av boy yasaklarıyla ilgili denetim yaptık."

Denizlerde genel av yasağının 15 Nisan'da başlayacağına, çaça avının 1 Mayıs'a kadar devam edeceğine işaret eden Kırmacı, denetimlerin süreceğini vurguladı.