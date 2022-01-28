Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan kişi tutuklandı - Haberler
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Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan kişi tutuklandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan kişi tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki karısı M.U'yu bıçakladığını gören vatandaşlar tarafından darbedilen Ö.U, Çarşamba Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.U'nun ise Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tedavisi sürüyor.

Çarşamba ilçesinde dün Tarihi Köprü'de karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi M.U'yu aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralayan Ö.U, olayı gören vatandaşlarca darbedilmişti. M.U. ile Ö.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Boşanma, Samsun, Güncel, Haber

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