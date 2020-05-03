Samsun'da boş kalan yollardaki koyun sürüsü dikkati çekti
03.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:52
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'un caddelerindeki koyun sürüsü renkli görüntüler yaşattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'un caddelerindeki koyun sürüsü renkli görüntüler yaşattı.
Çoban sürüsünü farklı bir güzergaha taşımak için Atakum ilçesinde boş kalan caddeleri seçti. Boş caddelerdeki sessizliği koyunların boynundaki zil sesleri bozdu.
Koyunların geçişi balkonlarından telefonlarla kaydeden vatandaşlar videoları sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: AA