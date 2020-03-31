Samsun'da boş kalan limanın keyfini kuğular çıkardı
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Samsun, Güncel

Samsun'da boş kalan limanın keyfini kuğular çıkardı

Samsun'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs salgının önüne geçmek için vatandaşların sahil bantlarında gezmesi ve balık tutmasını yasaklamasıyla birlikte liman ve sahiller boş kaldı.

31.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08
Samsun'da boş kalan limanın keyfini kuğular çıkardı

Samsun'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs salgının önüne geçmek için vatandaşların sahil bantlarında gezmesi ve balık tutmasını yasaklamasıyla birlikte liman ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların daha önce balık tutmak için akın ettiği Samsun Limanı boş kalınca göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Baharla birlikte soğuk ülkelerden Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yazı geçirmek için Samsun'a gelen kuğular, limanda görüldü.

Samsun Limanı'nda avlanan kuğuların deniz keyfi güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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