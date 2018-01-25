Samsun'da Bonzai Ticaretine 1 Tutuklama

Samsun'da üzerilerinde ve evlerinde bonzai ele geçen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Y.E.İ.(19) ve E.Ö.'nün (18) üzerilerinde ve evlerinde yaptıkları aramada 43,73 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.İ. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E.İ. ve E.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ö. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.E.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN