Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltında - Haberler
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Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltında

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.A.'yı takibe aldı. Narkotik polisi A.A.'yı Soğuksu Mahallesi'nde 98.95 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. A.A.'nın ikametinde yapılan aramada 11,25 gram daha bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Haber: Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltında - Haberler
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