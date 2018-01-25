Samsun'da Bonzai ile Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

Samsun'da üzerilerinde ve evlerinde bonzai ele geçen 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Y.E.İ.(19) ve E.Ö.'nün (18) üzerilerinde ve evlerinde yaptıkları aramada 43,73 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.İ. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Yaşı küçük olan E.Ö., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E.İ. ve E.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN