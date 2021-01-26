Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
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Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

26.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.

Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu.

Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkardı.

Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin kurtarılma anının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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