Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.
Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu.
Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkardı.
Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin kurtarılma anının yer aldığı görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı