Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye kurtardı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı Halk İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren 27 yaşındaki Emrah G. boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri ve cankurtaranlar boğulma geçiren Emrah G.'ye müdahale ederek denizden çıkardı. Emrah G. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı