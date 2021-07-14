Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzerken kaybolan 28 yaşındaki Ali İnak vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali İnak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ali İnak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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