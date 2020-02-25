Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikametlerin bodrum katlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

25.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:18
Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

'un ilçesinde ikametlerin bodrum katlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hastane ve Zeytinlik mahallelerindeki ikametlerin bodrum katlarından matkap, kırıcı ve delici alet, bakır malzemelerin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli T.Ö'yü (18) belirledi.

Hastane Mahallesi'nde polis tarafından takip edildiğini fark eden zanlı, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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